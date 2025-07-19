Кайрат — Кайсар: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 19 июля 2025 года

Кайрат
Кайсар
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 36 баллов и борется за чемпионский титул.
Команда занимает второе место с отставанием лишь в один пункт от лидера «Астаны», которая провела на игру больше, а также с отрывом в два очка от ближайшего преследователя «Тобола», сыгравшего на матч меньше.
Кайрат — Кайсар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов, клуб на чужом поле обыграл словенскую «Любляну» (2:0).
Перед этим в первой игре этой же стадии отбора главного еврокубка коллектив разошелся мировой с той же «Любляной» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайрат» выиграл пять раз при двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть превосходство над соперником в классе, а также фактор своего поля.
Дастан Сатпаев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.
«Кайсар»
Турнирное положение: «Кайсар» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.
Команда занимает безопасную 12-ю позицию в таблице с отрывом лишь в два пункта от зоны понижения в классе (12-14-я строчки) и лишь по дополнительным показателям уступает сразу трем конкурентам, которые её опережают.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Окжетпесу» (2:4).
Перед этим в 14-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без баллов, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Елимая» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайсар» проиграл, а в пяти последних матчах ни разу не выиграл.
Это не сулит гостям хороших шансов даже на мировую, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Айбар Жаксылыков — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Кайрата» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Кайсара» забивали больше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Кайсара» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.20, победа «Кайсара» — в 11.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в шести из восьми последних домашних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести последних матчах «Кайсара».
Ставка: обе команды забьют за 2.50