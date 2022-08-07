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    «Сочи» удержал домашнюю победу над «Пари НН»

    «Сочи» — «Пари НН»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 4-го тура чемпионата России «Сочи» одержал домашнюю победу над «Пари Нижний Новгород» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 34-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — мяч попал в руку Александрову. Кристиан Нобоа с «точки» пробил в угол — Нигматуллин угадал направление удара, но мяч от рук голкипера влетел в сетку.

    Спустя четыре минуты Мелкадзе здорово поборолся в штрафной гостей, Терехов собрал на себя трёх соперников и сделал пас вразрез, а Артур Юсупов выскочил на ворота и точно пробил в дальний угол.

    Гости отыграли один мяч на 85-й минуте. Стоцкий с фланга прострелил в штрафную «Сочи», Иброхимхалил Юлдошев оказался один перед воротами и пробил мимо Адамова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Нижний Новгород 2:1
    Голы: 1:0 Noboa Ch. (пенальти) (33'), 2:0 Yusupov A. (38'), 2:1 Yuldoshev I. (83') Сочи: Adamov D., Angban V. (Kravtsov K., 76'), Drkusic V., Makarchuk A., Melkadze G., Meshchaninov A., Noboa Ch., Sarveli V. (Жоаозиньо, 72'), Terekhov S., Tsallagov I., Yusupov A. (Batyrev A., 85') Нижний Новгород: Agapov I., Aleksandrov V., Berkovskiy I. (Rybchinskiy D., 46'), Gotsuk K., Kalinski N., Kornyushin D. (Stotsky D., 21'), Milson (Shiltsov K., 59'), Nigmatullin A., Sharipov A. (Kobesov D., 73'), Suleymanov T. (Krotov V., 46'), Yuldoshev I. Предупреждения: Kornyushin D. (15'), Aleksandrov V. (32'), Kobesov D. (76'), Yusupov A. (85')

    Сочинцы набрали 9 очков и поднялись на третье место в таблице РПЛ, а нижегородцы остались с двумя очками и идут 12-ми.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Пари НН» 14 августа примет на своем поле «Ростов», «Сочи» в этот же день сыграет в гостях со «Спартаком».

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