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    Сорокин: Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге скоро получит компенсацию от УЕФА

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    Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что УЕФА компенсирует расходы на подготовку к перенесенному финалу.

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    «Процесс движется. Все очень близко к завершению. Все, что было вложено, будет компенсировано.

    Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла — здесь у нас нет юридической позиции», — приводит слова Сорокина ТАСС.

    УЕФА 25 февраля объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающая игра главного еврокубкового турнира, в которой испанский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» (1:0), прошла на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени

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