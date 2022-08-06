Сорокин: Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге скоро получит компенсацию от УЕФА

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербургезаявил, чтокомпенсирует расходы на подготовку к перенесенному финалу.

«Процесс движется. Все очень близко к завершению. Все, что было вложено, будет компенсировано.

Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла — здесь у нас нет юридической позиции», — приводит слова Сорокина ТАСС.

УЕФА 25 февраля объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Решающая игра главного еврокубкового турнира, в которой испанский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» (1:0), прошла на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени