Мостовой: Не вижу, по каким причинам «Спартак» не сможет обыграть «Урал»

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча междув четвертом туре РПЛ.

«После первого тура я сказал, посмотрев на календарь, что "Спартак" в пяти турах должен набрать близкое к максимальному количество очков. Пока все к этому идет.

Не вижу, по каким причинам "Спартак" не сможет обыграть соперника. "Урал" может отобрать очки у "Спартака", если только какой‑то сумасшедший гол забьет и будет всей командой отбиваться. Думаю, что шансы в матче где‑то 70 на 30 в пользу "Спартака".

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Урал" — "Спартак"

Ясно, что у "Урала" три поражения в первых трех турах, при четвертом поражении матч со 'Спартаком' может быть последним для Игоря Шалимова», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в случае отставки Игоря Шалимова новым главным тренером «Урала» может стать Магомед Адиев.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15:00 мск.