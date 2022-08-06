ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги?
  • 13:19
    • Мележиков может покинуть пост гендиректора «Спартака»
  • 12:17
    • Влашич может покинуть «Вест Хэм»
  • 11:48
    • Сорокин: Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге скоро получит компенсацию от УЕФА
  • 11:40
    • Президент «Урала»: Еще пара таких игр и будем делать выводы
  • 11:06
    • «Зенит» готов заплатить за защитника «Фенербахче» 10 млн евро
    Все новости спорта

    Мостовой: Не вижу, по каким причинам «Спартак» не сможет обыграть «Урал»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Урал РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Уралом» в четвертом туре РПЛ.

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    «После первого тура я сказал, посмотрев на календарь, что "Спартак" в пяти турах должен набрать близкое к максимальному количество очков. Пока все к этому идет.

    Не вижу, по каким причинам "Спартак" не сможет обыграть соперника. "Урал" может отобрать очки у "Спартака", если только какой‑то сумасшедший гол забьет и будет всей командой отбиваться. Думаю, что шансы в матче где‑то 70 на 30 в пользу "Спартака".

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Урал" — "Спартак"

    Ясно, что у "Урала" три поражения в первых трех турах, при четвертом поражении матч со 'Спартаком' может быть последним для Игоря Шалимова», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что в случае отставки Игоря Шалимова новым главным тренером «Урала» может стать Магомед Адиев.

    Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа в Екатеринбурге, начало — в 15:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голы в результативном матче от обеих команд
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ливерпуль» проэкзаменует вернувшихся в АПЛ «дачников»
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Спартак» продлит победную серию?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Клермон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры