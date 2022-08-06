Федотов: Пришлось включить характер, без этого в футбол не играют

Главный тренерподвел итоги матча 4-го тура РПЛ против(4:1).

«Хорошее начало. Создали несколько моментов. Стали заложниками своего темпа. Потом что-то вдруг сломалось.

Начали терять инициативу, нервничать, принимать неверные решения вместо того, чтобы пользоваться флангами и создавать преимущество.

Начали терять в центре мячи. Соперник отодвинул игру: угловой, пенальти. Тут, как говорится, на помощь пришел перерыв.

Пришлось включить характер. Без этого в футбол не играют. Оказывается, есть силы, желание и проявление мастерства. Для этого понадобился перерыв.

Здесь хотелось бы отметить реализацию. При счете 1:1 были моменты, когда мы могли пораньше забить второй гол.

Это и выход Карраскаля, и пара эпизодов, когда мы не находили более очевидное решение, чтобы забить гол», — сказал Федотов «Спорт-Экспрессу».

Календарь и таблица РПЛ

Армейцы вместе со столичным «Спартаком» занимают первые две строчки в таблице РПЛ, у обеих команд по 10 очков.