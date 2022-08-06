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    Федотов: Пришлось включить характер, без этого в футбол не играют

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Хорошее начало. Создали несколько моментов. Стали заложниками своего темпа. Потом что-то вдруг сломалось.

    Начали терять инициативу, нервничать, принимать неверные решения вместо того, чтобы пользоваться флангами и создавать преимущество.

    Начали терять в центре мячи. Соперник отодвинул игру: угловой, пенальти. Тут, как говорится, на помощь пришел перерыв.

    Пришлось включить характер. Без этого в футбол не играют. Оказывается, есть силы, желание и проявление мастерства. Для этого понадобился перерыв.

    Здесь хотелось бы отметить реализацию. При счете 1:1 были моменты, когда мы могли пораньше забить второй гол.

    Это и выход Карраскаля, и пара эпизодов, когда мы не находили более очевидное решение, чтобы забить гол», — сказал Федотов «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    Армейцы вместе со столичным «Спартаком» занимают первые две строчки в таблице РПЛ, у обеих команд по 10 очков.

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