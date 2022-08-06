Чернов назвал «Урал» очень неуступчивым соперником

Защитник «Спартака»поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в 4-м туре РПЛ.

«Бикфалви хорошо ведет единоборства. Если дать ему свободное пространство, то нам будет очень плохо. Соперники идут на последнем месте. Думаю, им особо терять нечего. В клубе может многое измениться.

Все хотят, может, и за тренера сыграть. Тем более на домашнюю игру придет много народу их поддержать. Будет ожесточенная борьба в любом случае, потому что они по‑особому настраиваются на команды, которые идут вверху таблицы. Это очень неуступчивый соперник», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 15:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.