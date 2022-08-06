Артета: В первые полчаса «Арсенал» играл великолепно — мы должны были забить больше

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в 1-м туре АПЛ.

«Самое главное — выиграть первый матч, обрести уверенность и импульс, а затем можно будет говорить о том, что нам нужно улучшить — честно говоря, сегодня таких аспектов было немало.

Салиба был великолепен сегодня вечером. То, как мы начали игру и сыграли в первые полчаса, было великолепно — мы должны были забить больше.

Нам пришлось играть не так, как мы хотели хотели, потому что "Пэлас" может поспособствовать этому.

Чтобы победить здесь, нужно терпеть — мы сделали это, и это часть менталитета, который мы хотим развить — приезжать в такие места, как это, и побеждать», — сказал Артета BBC.