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    Артета: В первые полчаса «Арсенал» играл великолепно — мы должны были забить больше

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в 1-м туре АПЛ.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Самое главное — выиграть первый матч, обрести уверенность и импульс, а затем можно будет говорить о том, что нам нужно улучшить — честно говоря, сегодня таких аспектов было немало.

    Салиба был великолепен сегодня вечером. То, как мы начали игру и сыграли в первые полчаса, было великолепно — мы должны были забить больше.

    Нам пришлось играть не так, как мы хотели хотели, потому что "Пэлас" может поспособствовать этому.

    Чтобы победить здесь, нужно терпеть — мы сделали это, и это часть менталитета, который мы хотим развить — приезжать в такие места, как это, и побеждать», — сказал Артета BBC.

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