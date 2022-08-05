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    «Атлетико» разгромил «Кадис» в товарищеском матче

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    Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над «Кадисом» (4:1) в товарищеском матче, прошедшем на арене «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    На 16-й минуте Альваро Мората ворвался в штрафную соперника после паса от Де Пауля и с острого угла пробил низом точно в дальний угол, без шансов для голкипера.

    На 45-й минуте Гризманн со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Мората головой сбросил в центр на Сауля, который в борьбе с защитником протолкнул сферу в сетку.

    Счет стал крупным на 48-й минуте. После поперечного паса от Фелиша пробил по воротам метров с двадцати трех Даниэль Васс. Мяч по невероятной траектории влетел точно в ближнюю девятку.

    На 52-й минуте Диас догнал мяч на фланге и от лицевой линии навесил во вратарскую «Кадиса», где в борьбе с защитником пробил в падении головой Антуан Гризманн. Мяч влетел точно в сетку между ног голкиперу.

    Свой гол престижа хозяева забили на 87-й минуте. От лицевой линии прострелил в штрафную «матрасников» Мбайе на ход Арзамендии, который прострелил тут же на дальнюю штангу низом. Там был совсем один Негредо, который затолкал сферу в сетку.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Кадис — Атлетико 1:4
    Голы: 0:1 Альваро Мората (13'), 0:2 Сауль Ньигес (45'), 0:3 Даниэль Васс (47'), 0:4 Антуан Гризманн (51'), 1:4 Альваро Хименес (87') Кадис: Давид Хиль (Херемиас Ледесма, 73'), Хосеба Сальдуа (Авер Мабиль, 77'), Луис Эрнандес (Martin Calderon, 75'), Кала Хуан (Víctor Chust, 46'), Фали Хименес (Kikin, 80'), Альфонсо Эспино (Mamadou Mbaye, 75'), Хосе Мари (Сантьяго Арсамендия, 75'), Tomás Alarcon (Karl Etta Eyong, 80'), Алекс Фернандес (Альберто Переа, 28'), Choco Lozano (Альваро Хименес, 76'), Лукас Перес (Хорхе Помбо, 75') Атлетико: Альваро Мората (Анхель Корреа, 60'), Жоау Фелиш (Жоффрей Кондогбиа, 61'), Антуан Гризманн, Сауль Ньигес (Тома Лемар, 61'), Коке (Jose Maria Gimenez, 60'), Родриго Де Пауль (Стефан Савич, 60'), Науэль Молина (Sergio Diez Roldan, 46'), Марио Эрмосо (Рейнилду, 62'), Аксель Витсель (Carlos Martin Dominguez, 74'), Даниэль Васс (Маркос Льоренте, 62'), Ян Облак (Иво Грбич, 46')

    В следующем товарищеском матче «Атлетико» сыграет с «Ювентусом» (7 августа), а «Кадис» встретится с «Севильей» (6 августа).

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