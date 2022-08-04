Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои может перейти в «Лестер»

Полузащитник лондонского «Челси»попал в сферу интересов «Лестера». Об этом сообщает CBS

По информации источника, «лисы» заинтересованы в приобретении 21-летнего игрока до закрытия летнего рынка, но не согласны включить защитника своей команды Уэсли Фофану, который интересен лондонской команде, в окончательную сделку.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Лестер» отклонил предложение «Челси» по Фофане.

В прошлом сезоне АПЛ Каллум Хадсон-Одои провел 23 матча за команду, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2024 года.