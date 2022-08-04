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    Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои может перейти в «Лестер»

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    Полузащитник лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои попал в сферу интересов «Лестера». Об этом сообщает CBS.

    Каллум Хадсон-Одои
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    Каллум Хадсон-Одои

    По информации источника, «лисы» заинтересованы в приобретении 21-летнего игрока до закрытия летнего рынка, но не согласны включить защитника своей команды Уэсли Фофану, который интересен лондонской команде, в окончательную сделку.

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Лестер» отклонил предложение «Челси» по Фофане.

    В прошлом сезоне АПЛ Каллум Хадсон-Одои провел 23 матча за команду, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2024 года.

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