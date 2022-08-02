Шомуродов может перейти в клуб АПЛ

Эльдор Шомуродов Фото: globallookpress.com
Как сообщает Il Messaggero, в переходе узбекского футболиста заинтересован «Вулверхэмптона».
Кроме того, на Шомуродова по-прежнему претендует «Болонья».
«Рома» готова рассмотреть как вариант с продажей 27-летнего форварда, так и с арендой.
В прошлом сезоне он Шомуродов сыграл за «Рому» в 40 матчах, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Напомним, в 2020 году Шомуродов перешел из «Ростова» в «Дженоа», а в 2021-м его контракт у генуэзского клуба выкупила «Рома».