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    Шомуродов может перейти в клуб АПЛ

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    Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Эльдор Шомуродов
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    Эльдор Шомуродов

    Как сообщает Il Messaggero, в переходе узбекского футболиста заинтересован «Вулверхэмптона».

    Кроме того, на Шомуродова по-прежнему претендует «Болонья».

    «Рома» готова рассмотреть как вариант с продажей 27-летнего форварда, так и с арендой.

    В прошлом сезоне он Шомуродов сыграл за «Рому» в 40 матчах, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

    Напомним, в 2020 году Шомуродов перешел из «Ростова» в «Дженоа», а в 2021-м его контракт у генуэзского клуба выкупила «Рома».

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