Шомуродов может перейти в клуб АПЛ

Нападающий «Ромы»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Il Messaggero, в переходе узбекского футболиста заинтересован «Вулверхэмптона».

Кроме того, на Шомуродова по-прежнему претендует «Болонья».

«Рома» готова рассмотреть как вариант с продажей 27-летнего форварда, так и с арендой.

В прошлом сезоне он Шомуродов сыграл за «Рому» в 40 матчах, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

Напомним, в 2020 году Шомуродов перешел из «Ростова» в «Дженоа», а в 2021-м его контракт у генуэзского клуба выкупила «Рома».