Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций

Трансферный дайджест. 26 июля — 1 августа

Сможет ли «Челси» перехватить Кукурелью у «Ман Сити», Согласится ли Вернер на роль запасного в «Реале», подпишет ли «Барса» звездного Бернарду Силву и другие трансферные слухи недели