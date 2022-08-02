Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций

Жеребьевка Фото: globallookpress.com
Путь чемпионов
- «Марибор»/ХИК — «Шахтер» Солигорск/ЧФР
- РФШ/«Хибернианс» — «Линфилд»/«Цюрих»
- «Викингур»/«Лех» — «Мальме»/«Дюделанж»
- «Шэмрок Роверс»/«Шкупи» — «Балкани»/«Клаксвик»
- «Зриньски»/«Тобол» — «Олимпиакос»/«Слован»
Основной путь
- ЦСКА София/«Сент-Патрикс» — «Брондбю»/«Базель»
- «Вадуц»/«Коньяспор» — «Нефтчи»/«Рапид» Вена
- «Спартак» Трнава/«Ракув» — «Славия» Прага/«Панатинаикос»
- АПОЕЛ/«Кызыл-Жар» — «Сепси»/«Юргорден»
- «Маккаби» Тель-Авив/«Арис» — «Ницца»
- «Заря»/«Университатя» — «Лугано»/«Хапоэль» Беэр-Шева
- «Брейдаблик»/«Истанбул Башакшехир» — «Лиллестрем»/«Антверпен»
- «ДАК-1904»/ФКСБ — «Викинг»/«Слайго Роверс»
- АЕК Ларнака/«Партизан» — «Левски»/«Хамрун Спартанс»
- «Фиорентина» — «Твенте»/«Чукарички»
- «Вильяреал» — «Хайдук»/«Гимарайнш»
- «Кельн» — «Фехервар»/«Петрокуб»
- «Вест Хэм» — «Виборг»/Б-36
- КуПС/«Янг Бойз» — «Пайде»/«Андерлехт»
- «Фенербахче»/«Словацко» — АИК/«Шкендия»
- «Мольде»/«Кишварда» — «Вольфсберг»/«Гзира Юнайтед»
- «Данди Юнайтед»/«Алкмаар» — «Рига»/«Жил Висенте»
Матчи пройдут 18 и 25 августа. Победители сыграют в групповой стадии турнира.
Ранее были были объявлены результаты жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы.