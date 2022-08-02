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    Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций

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    Во вторник в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2022/23.

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    Жеребьевка

    Путь чемпионов
    • «Марибор»/ХИК — «Шахтер» Солигорск/ЧФР
    • РФШ/«Хибернианс» — «Линфилд»/«Цюрих»
    • «Викингур»/«Лех» — «Мальме»/«Дюделанж»
    • ﻿«Шэмрок Роверс»/«Шкупи» — «Балкани»/«Клаксвик»
    • «Зриньски»/«Тобол» — «Олимпиакос»/«Слован»

    Основной путь
    • ЦСКА София/«Сент-Патрикс» — «Брондбю»/«Базель»
    • «Вадуц»/«Коньяспор» — «Нефтчи»/«Рапид» Вена
    • «Спартак» Трнава/«Ракув» — «Славия» Прага/«Панатинаикос»
    • АПОЕЛ/«Кызыл-Жар» — «Сепси»/«Юргорден»
    • «Маккаби» Тель-Авив/«Арис» — «Ницца»
    • «Заря»/«Университатя» — «Лугано»/«Хапоэль» Беэр-Шева
    • «Брейдаблик»/«Истанбул Башакшехир» — «Лиллестрем»/«Антверпен»
    • «ДАК-1904»/ФКСБ — «Викинг»/«Слайго Роверс»
    • АЕК Ларнака/«Партизан» — «Левски»/«Хамрун Спартанс»
    • «Фиорентина» — «Твенте»/«Чукарички»
    • «Вильяреал» — «Хайдук»/«Гимарайнш»
    • «Кельн» — «Фехервар»/«Петрокуб»
    • «Вест Хэм» — «Виборг»/Б-36
    • КуПС/«Янг Бойз» — «Пайде»/«Андерлехт»
    • «Фенербахче»/«Словацко» — АИК/«Шкендия»
    • «Мольде»/«Кишварда» — «Вольфсберг»/«Гзира Юнайтед»
    • «Данди Юнайтед»/«Алкмаар» — «Рига»/«Жил Висенте»

    Матчи пройдут 18 и 25 августа. Победители сыграют в групповой стадии турнира.

    Ранее были были объявлены результаты жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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