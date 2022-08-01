Писарев: Не надо слишком перехваливать «Спартак»

Тренер сборной Россиипрокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (4:1) в третьем туре РПЛ.

«Не надо слишком перехваливать "Спартак". Сегодня "Оренбург" пытался высоко прессинговать, имел высокую линию защиты, так что было куда бежать.

"Оренбург" сыграл в атакующий, но не очень сбалансированный футбол, потому что было слишком многое позволено "Спартаку". Но это не уменьшает достоинств "Спартака".

Они сегодня действительно играли хорошо. Я думаю, Абаскаль наконец-то определился со схемой, а это немаловажно, и он будет продолжать её делать, пока она приносит результат», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».