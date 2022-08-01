Гуренко: Миранчуку рано возвращаться в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива»считает, что полузащитнику «Аталанты»пока не надо возвращаться в Россию.

Сообщалось, что Миранчук в ближайшее время может перейти в «Торино».

«Конечно, Миранчуку рано возвращаться, ведь 26 лет — отличный возраст для развития. На сегодняшний день Серия А значительно сильнее чемпионата России.

В Италии у него будет гораздо больше возможностей проявить себя. А приехать на родину он успеет всегда», — приводит слова Гуренко RT.

В минувшем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 25 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.