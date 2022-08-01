Гуренко: Миранчуку рано возвращаться в РПЛ

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что Миранчук в ближайшее время может перейти в «Торино».
«Конечно, Миранчуку рано возвращаться, ведь 26 лет — отличный возраст для развития. На сегодняшний день Серия А значительно сильнее чемпионата России.
В Италии у него будет гораздо больше возможностей проявить себя. А приехать на родину он успеет всегда», — приводит слова Гуренко RT.
В минувшем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 25 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.