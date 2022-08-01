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    Гуренко: Миранчуку рано возвращаться в РПЛ

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    Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку пока не надо возвращаться в Россию.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Сообщалось, что Миранчук в ближайшее время может перейти в «Торино».

    «Конечно, Миранчуку рано возвращаться, ведь 26 лет — отличный возраст для развития. На сегодняшний день Серия А значительно сильнее чемпионата России.

  • Технический директор «Торино» подтвердил намерения клуба арендовать Миранчука
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    • В Италии у него будет гораздо больше возможностей проявить себя. А приехать на родину он успеет всегда», — приводит слова Гуренко RT.

    В минувшем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 25 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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