Андрей Червиченко: Верю ли я в уход Федуна из «Спартака»? Всё возможно

, который ранее был владельцем «Спартака», поделился своим мнением о нашумевшей теме по повод уходаи приходана его место в московский клуб.

«Насколько я понимаю, у Федуна не всё так ладно в компании с руководством. Но тут вопрос ещё в том, останется ли у него кусочек "Лукойла" или весь "Спартак". Содержать "Спартак" Федуну не больно. При положительных результатах ему опять начинает всё нравиться. Непонятна природа этого судейского перерождения. Чего они вместо того, чтобы судить объективно, начали в половине моментов свистеть в пользу "Спартака".

Точно уверен, что Хачатурянц и Федун в одной берлоге не уживутся. Верю ли я в уход Федуна из "Спартака"? Всё возможно. Это неуправляемый снаряд, который летит непонятно куда, зачем и по какой траектории», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее, сам Ашот Хачатурянц ушел от ответа на прямой вопрос сменит Леонида Федуна на посту президента «Спартака».