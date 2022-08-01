ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахУвели из под носа. Восемь дерзких трансферов в истории «Челси»
  • 14:19
    • Федун готов продать стадион «Спартака» за 9-10 млрд рублей
  • 15:08
    • Франция ввела запрет на вызов в сборную игроков российских и белорусских клубов
  • 14:40
    • Московское «Динамо» усилилось шведским нападающим Якобом Лильей
  • 14:12
    • «Ювентус» заинтересован в подписании защитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича
  • 13:52
    • Арустамян: В понедельник вечером Миранчук пройдет медосмотр в «Торино»
    Все новости спорта

    Андрей Червиченко: Верю ли я в уход Федуна из «Спартака»? Всё возможно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак Между тем
    Андрей Червиченко, который ранее был владельцем «Спартака», поделился своим мнением о нашумевшей теме по повод ухода Леонида Федуна и прихода Ашота Хачатурянца на его место в московский клуб.

    Андрей Червиченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Червиченко

    «Насколько я понимаю, у Федуна не всё так ладно в компании с руководством. Но тут вопрос ещё в том, останется ли у него кусочек "Лукойла" или весь "Спартак". Содержать "Спартак" Федуну не больно. При положительных результатах ему опять начинает всё нравиться. Непонятна природа этого судейского перерождения. Чего они вместо того, чтобы судить объективно, начали в половине моментов свистеть в пользу "Спартака".

    Точно уверен, что Хачатурянц и Федун в одной берлоге не уживутся. Верю ли я в уход Федуна из "Спартака"? Всё возможно. Это неуправляемый снаряд, который летит непонятно куда, зачем и по какой траектории», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

  • Хачатурянц отреагировал на слухи о возможном приходе в «Спартак»
  • Читайте по теме

    • Ранее, сам Ашот Хачатурянц ушел от ответа на прямой вопрос сменит Леонида Федуна на посту президента «Спартака».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» снова потеряет очки?
  • «Рубин» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Шершни» начнут сезон с победы
  • «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Франкфуртцы будут торопиться
  • «Магдебург» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.06
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Магдебург — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:46
    •  2.02
  • Прогноз на матч Монако — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шериф — Виктория
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Даллас
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гауфф — Калинина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры