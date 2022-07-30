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    Дубль Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом»

    «Сочи» — «Ахмат»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 3-го тура чемпионата России «Сочи» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 19-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Ангбан прострелил с фланга и попал в руку Богосаваца в штрафной. Кристиан Нобоа уверенно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в верхний угол ворот.

    На 49-й минуте сочинцы удвоили счет. Терехов сделал пас к штрафной, Макарчук выкатил мяч на Нобоа, который в касание уложил мяч в дальний угол.

    «Ахмат» отыграл один мяч на 60-й минуте. Садулаев забежал по флангу и мягко навесил — Александр Трошечкин оторвался от опекуна и головой переправил мяч в сетку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Ахмат 2:1
    Голы: 1:0 Noboa Ch. (пенальти) (20'), 2:0 Noboa Ch. (49'), 2:1 Troshechkin A. (61') Сочи: Adamov D., Angban V., Burmistrov N., Drkusic V., Makarchuk A., Melkadze G. (Yusupov A., 75'), Meshchaninov A., Noboa Ch., Sarveli V., Terekhov S., Tsallagov I. Ахмат: Berisha B. (Konate M., 59'), Bogosavac M., Iljin V. (Agalarov H., 46'), Nizic Z., Oleynikov I. (Sadulaev L., 46'), Semenov A. (Bystrov M., 79'), Shelia G., Timofeev A. (Shvets A., 60'), Todorovic D., Troshechkin A., Zhuravlev Y. Предупреждения: Tsallagov I. (4'), Todorovic D. (5'), Meshchaninov A. (7'), Terekhov S. (12'), Berisha B. (21'), Angban V. (45+5'), Noboa Ch. (59'), Makarchuk A. (62')

    «Сочи» набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 4 очками располагается на шестой строчке.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч «Сочи» проведет 7 августа дома против «Нижнего Новгорода», а «Ахмат» примет «Зенит» в Грозном днем ранее.

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