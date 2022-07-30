ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанд Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым
  • 16:59
    • Дубль Смолова не помог «Динамо» победить «Факел»
  • 16:03
    • У нападающего дортмундской «Боруссии» обнаружена злокачественная опухоль
  • 11:20
    • Лапорта: Де Йонг останется в «Барсе» даже в случае отказа снижать зарплату
    Все новости спорта

    Дубль Смолова не помог «Динамо» победить «Факел»

    «Факел» — «Динамо»: счет 3:3, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Факел
    Завершился второй поединок 3 тура чемпионата России, в котором «Факел» принимал московское «Динамо». Игра закончилась вничью со счетом 3:3.

    Федор Смолов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов

    Уже в первом тайме дубль оформил Федор Смолов, подарив гостям преимущество перед второй половиной.

    После перерыва «бело-голубые» растратили забитые два гола и пропустили подряд в ответ. По голу забили Георгий Гонгадзе и Роман Акбашев.

    Снова вперед «Динамо» вывел Василий Черов, однако последнее слово оказалось за хозяевами. Окончательный результат установил Ильнур Альшин на 86 минуте.

    В концовке встречи Арсен Захарян получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    РПЛ. 3 тур
    Факел — Динамо 3:3 (0:2, 3:1)
    Голы: 0:1 — 26, пенальти Смолов, 0:2 — 43 Смолов, 1:2 — 46 Гонгадзе, 2:2 — 48 Акбашев, 2:3 — 49, автогол Черов, 3:3 — 86 АльшинФакел: Городовой, Дашаев, Божин, Черов (Ивахнов, 81), Магаль (Мастерной, 67), Альшин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 73), Дмитриев (Мендель, 46), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46)Динамо: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин (Гагнидзе, 39; Кутицкий, 84), Моро, Захарян, Грулев (Тюкавин, 84), Макаров (Гладышев, 66), СмоловПредупреждения: Акбашев (20), Магаль (63), Захарян (71)Удаление: Захарян (90)

    После матча «Динамо» занимает 2 место в таблице с пятью очками, «Факел» 13 место с двумя баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Локо» неудачную серию выездов в Петербург?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Завоюет ли Холанд первый трофей с «Ман Сити»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Бавария» учинит разгром «быкам»
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 5.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры