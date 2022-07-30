«Факел» — «Динамо»: счет 3:3, обзор голов

Завершился второй поединок 3 тура чемпионата России, в которомпринимал московское. Игра закончилась вничью со счетом 3:3.

Уже в первом тайме дубль оформил Федор Смолов, подарив гостям преимущество перед второй половиной.

После перерыва «бело-голубые» растратили забитые два гола и пропустили подряд в ответ. По голу забили Георгий Гонгадзе и Роман Акбашев.

Снова вперед «Динамо» вывел Василий Черов, однако последнее слово оказалось за хозяевами. Окончательный результат установил Ильнур Альшин на 86 минуте.

В концовке встречи Арсен Захарян получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

РПЛ. 3 тур Факел — Динамо 3:3 (0:2, 3:1) Голы: 0:1 — 26, пенальти Смолов, 0:2 — 43 Смолов, 1:2 — 46 Гонгадзе, 2:2 — 48 Акбашев, 2:3 — 49, автогол Черов, 3:3 — 86 АльшинФакел: Городовой, Дашаев, Божин, Черов (Ивахнов, 81), Магаль (Мастерной, 67), Альшин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 73), Дмитриев (Мендель, 46), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 46)Динамо: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Лаксальт, 66), Фомин (Гагнидзе, 39; Кутицкий, 84), Моро, Захарян, Грулев (Тюкавин, 84), Макаров (Гладышев, 66), СмоловПредупреждения: Акбашев (20), Магаль (63), Захарян (71)Удаление: Захарян (90)

После матча «Динамо» занимает 2 место в таблице с пятью очками, «Факел» 13 место с двумя баллами.