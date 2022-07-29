Силкин: «Факел» может навести шороху в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо»считает, что столичная команда может потерять очки в предстоящем матче третьего тура РПЛ против воронежского

«Из всех команд, которые вошли в РПЛ в этом году, "Факел" нравится больше всех. Я смотрел две игры, и команда очень хорошая.

С учетом того, что будут играть дома, а народу там ходит полным-полно, говорить о том, что фаворит "Динамо", я бы не стал. Здесь 50 на 50.

Они играют смело, не боятся играть. "Факел" играл в Грозном, тренер сказал: "Мы будем играть в футбол". Они играли в футбол на самом деле. Команда играющая. Если такой команде дать свободу, то она может шороху навести.

Однако если сыграть с ней правильно, то по плечу "Динамо" привезти оттуда очки», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Матч «Факел» — «Динамо» состоится в субботу, 30 июля, начало — в 15:00 мск.