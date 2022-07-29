Силкин: «Факел» может оказать сопротивление любому сопернику

Известный российский тренерподелился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо».

«"Факел" неплохо показал себя в первых турах и может оказать сопротивление любому сопернику. Динамовцы также достойно начали сезон с учетом всех кадровых проблем, которые могут усложнить им жизнь в Воронеже.

Но если "Динамо" хочет решать серьезные задачи, то должно при любых обстоятельствах выигрывать ближайший матч. Понятно, что необходимо усиление состава, но победить "Факел" можно и с нынешним подбором игроков», — цитируют Силкина «Известия».

Матч «Факел» — «Динамо» состоится в субботу, 30 июля. Начало встречи — 15:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.