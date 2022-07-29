«ПСЖ» договорился с «Лиллем» о переходе Ренату Саншеша

Полузащитник «Лилля»близок к переходу в

По информации O Jogo, парижский клуб заплатит за португальца 10 миллионов евро.

Саншеш будет зарабатывать в столице Франции пять миллионов евро за сезон.

«ПСЖ» ранее предлагал за Саншеша 12 миллионов евро, но получил отказ. Руководство «Лилля» считает эту сумму недостаточной, несмотря на то, что следующим летом игрок может стать свободным агентом.

В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах.

Напомним, до недавних пор на Саншеша также претендовал.