Тренер «Оренбурга» Личка о матче со «Спартаком»: Не ждите, что буем стоять сзади

Главный тренер «Оренбурга»рассказал о подготовке команды к матчу 3-го тура РПЛ против московского «Спартака».

«Спартак» поменялся по сравнению с прошлым сезоном. Новый тренер, играют по схеме 4-3-3. Это «Спартак» — у этой команды всегда наивысшее цели.

Мы едем в Москву играть в футбол. Показать свои лучшие качества. Не ждите, что буем стоять сзади и пробовать сыграть на 0:0. Мы так не умеем. Будем пробовать искать шансы для того, чтобы забить гол«, — сказал тренер в интервью клубной пресс-службе.

Матч "Спартак" — "Оренбург" пройдет в Москве 31 июля. Начала встречи — 17.30 (мск).