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    «Урал» — «Краснодар»: Стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

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    Сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге матчем местного «Урала» и «Краснодара» будет дан старт 3-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Стартовые составы команд:

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Быковский, Кузьмичёв, Эмерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

    Запасные: Ландаков, Емельянов, Бевеев, Шатов, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Гаджимурадов, Юшин.

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов, Якимов, Сперцян, Баньяц, Сулейманов, Манелов.

    Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухоручко, Жилкин, Ахметов, Кокоев, Кратков, Халназаров, Самко.

    Обслужит матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Антон Фролов (Москва). Арбитр VAR — Павел Шадыханов (Москва), его помощником назначена Екатерина Курочкина (Малаховка).

    Прогноз на этот поединок вы можете посмотреть здесь.

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