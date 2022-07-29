«Урал» — «Краснодар»: Стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Стартовые составы команд:
«Урал»: Помазун, Герасимов, Быковский, Кузьмичёв, Эмерсон, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Бикфалви, Каштанов.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Бевеев, Шатов, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Гаджимурадов, Юшин.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов, Якимов, Сперцян, Баньяц, Сулейманов, Манелов.
Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухоручко, Жилкин, Ахметов, Кокоев, Кратков, Халназаров, Самко.
Обслужит матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогать ему будут Дмитрий Мосякин (Москва) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Антон Фролов (Москва). Арбитр VAR — Павел Шадыханов (Москва), его помощником назначена Екатерина Курочкина (Малаховка).
Прогноз на этот поединок вы можете посмотреть здесь.