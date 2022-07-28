«Эвертон» объявил о трансфере хавбека «Бернли»

Полузащитник «Бёрнли» Дуайт Макнил продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщает клубная пресс-служба из.

Контракт с 22-летним игроком подписан до конца июня 2027 года. Сумма трансфера пока не разглашается.

«Я уже некоторое время являюсь фанатом Дуайта. Он невероятно талантливый, именно такой игрок нужен нашей команде, чтобы улучшить игру», — приводит слова главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда официальный сайт «ирисок».

На счету Макнила 16 матчей за молодёжные сборные Англии, он отметился одним забитым мячом.

За «Бёрнли» во всех турнирах полузащитник провёл 147 игр, забил семь голов и отдал 17 результативных передач.