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    Хави прокомментировал ничью с «Ювентусом» в товарищеском матче

    Футбол Трансферы Барселона Ювентус
    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничейном результате в товарищеском матче с «Ювентусом» (2:2).

    Хави
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    Хави

    «Мы были сильнее, чем в предыдущем матче. Нам немного не хватило ритма из-за жары. Мы находимся на этапе предсезонных сборов, есть что улучшить, но самочувствие хорошее. Молодежь дает бой. Думаю, мы на правильном пути.

    Мне очень понравился Пьянич. У него исключительное видение игры. Он всегда смотрит вперед и обладает экстраординарными техническими способностями. Сегодня он провел отличную игру

    Левандовский? Очень хорош, очень умен. Он близок к голу, очень близок. Он работает. Мы должны использовать его гораздо больше. Он нам очень поможет», — приводит слова Хави As.

    В следующем товарищеском матче «Барселона» 31 июля встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».

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