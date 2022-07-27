Хави прокомментировал ничью с «Ювентусом» в товарищеском матче

Главный тренер «Барселоны»высказался о ничейном результате в товарищеском матче с «Ювентусом» (2:2).

«Мы были сильнее, чем в предыдущем матче. Нам немного не хватило ритма из-за жары. Мы находимся на этапе предсезонных сборов, есть что улучшить, но самочувствие хорошее. Молодежь дает бой. Думаю, мы на правильном пути.

Мне очень понравился Пьянич. У него исключительное видение игры. Он всегда смотрит вперед и обладает экстраординарными техническими способностями. Сегодня он провел отличную игру

Левандовский? Очень хорош, очень умен. Он близок к голу, очень близок. Он работает. Мы должны использовать его гораздо больше. Он нам очень поможет», — приводит слова Хави As.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 31 июля встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз».