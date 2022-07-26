СМИ: Джикия может из-за травмы не сыграть с «Оренбургом» и «Уралом»

Центральный защитникможет из-за травмы пропустить ближайшие матчи команды в чемпионате России, сообщает «Спорт-Экспресс»

По данным издания, 28-летний футболист, который получил повреждение в матче второго тура РПЛ против «Краснодара», испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра.

Отмечается, что игрок не участвовал в тренировках красно-белых на этой неделе и вернется в общую группу через десять дней.

В связи с этим он может не сыграть в матчах третьего и четвертого туров РПЛ с «Оренбургом» (31 июля) и «Уралом» (6 августа).

«Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участии в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования», — заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Календарь и таблица РПЛ

В данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.