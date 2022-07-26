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    СМИ: Джикия может из-за травмы не сыграть с «Оренбургом» и «Уралом»

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    Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия может из-за травмы пропустить ближайшие матчи команды в чемпионате России, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    По данным издания, 28-летний футболист, который получил повреждение в матче второго тура РПЛ против «Краснодара», испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра.

    Отмечается, что игрок не участвовал в тренировках красно-белых на этой неделе и вернется в общую группу через десять дней.

    В связи с этим он может не сыграть в матчах третьего и четвертого туров РПЛ с «Оренбургом» (31 июля) и «Уралом» (6 августа).

    «Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участии в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования», — заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.

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