Источник: «Локо» не продаст Бека-Бека «Ницце» дешевле 7-8 млн евро

Московскийне хочет отпускать опорного полузащитника сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщалось, что французский клуб рассматривает Бека-Бека как приоритетный вариант для укрепления средней линии.

«В планы "Локомотива" не входит продажа Бека-Бека прямо сейчас. В клуб не поступало достойных предложений.

"Ницца" действительно интересуется полузащитником уже давно. Бека-Бека мог оказаться в этой команде в августе прошлого года, но выбрал "Локомотив" после личной беседы с Ральфом Рангником.

Зимой к Бека-Бека проявляли интерес турецкие клубы, однако они были готовы заплатить за него не больше 1,5-2,5 миллиона евро.

Эти предложения "Локомотив" не стал рассматривать. Клуб хочет выручить за футболиста не менее 7-8 миллионов евро, чтобы отбить затраты на трансфер.

Сейчас сторону игрока не все устраивает в Москве. Бека-Бека так и не стал основным футболистом, хотя Рангник во время переговоров обещал ему железное место в стартовом составе.

Зимой он приехал на сборы с лишним весом и долго не мог набрать форму. В итоге тренерский штаб предпочел ему сначала Сергея Бабкина, а затем Артема Карпукаса.

Агент Бека-Бека контактирует с "Ниццей" и уже достиг предварительных договоренностей по условиям контракта, но официального предложения в "Локомотив" французский клуб не делал», — сообщил источник.