Форвард «Зальцбурга» Беньямин Шешко интересен «Манчестер Юнайтеду»

Нападающий «Ред Булл Зальцбург»входит в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед».

Однако австрийский клуб не готов отпустить 19-летнего форварда этим летом менее, чем за € 55 млн. Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям источника, в подписании словенского футболиста также заинтересованы «Ньюкасл», мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

«Зальцбург» выкупил права на Шешко у «Домжале» в 2019 году и сразу же отправил футболиста в аренду «Лиферинг» на два сезона. В кампании-2021/2022 форвард в 37 матчах забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Шешко и «Зальцбургом» истекает в 2026 году.

В июне 2021 года Шешко дебютировал за сборную Словении (13 матчей, 2 гола, результативная передача).