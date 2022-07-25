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    Форвард «Зальцбурга» Беньямин Шешко интересен «Манчестер Юнайтеду»

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    Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко входит в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед».

    Беньямин Шешко
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    Беньямин Шешко

    Однако австрийский клуб не готов отпустить 19-летнего форварда этим летом менее, чем за € 55 млн. Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям источника, в подписании словенского футболиста также заинтересованы «Ньюкасл», мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

    «Зальцбург» выкупил права на Шешко у «Домжале» в 2019 году и сразу же отправил футболиста в аренду «Лиферинг» на два сезона. В кампании-2021/2022 форвард в 37 матчах забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Шешко и «Зальцбургом» истекает в 2026 году.

    В июне 2021 года Шешко дебютировал за сборную Словении (13 матчей, 2 гола, результативная передача).

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