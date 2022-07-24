«Ахмат» — «Факел»: счет 2:1, обзор голов

победилв домашнем матче 2 тура чемпионата России. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Новичок открыл счет после гола Максима Максимова, а еще до перерыва хозяева сравняли благодаря точному удару Владимира Ильина.

Победный гол в составе «Ахмата» забил форвард Гамид Агаларов, для которого он стал первым за клуб.

РПЛ. 2 тур Ахмат — Факел 2:1 (1:1, 1:0) Голы: 0:1 — 27 Максимов, 1:1 — 37 Ильин, 2:1 — 64 АгаларовАхмат: Шелия, Тодорович, Семенов, Журавлев, Богосовац, Швец, Тимофеев, Харин (Олейников, 90), Трошечкин (Агаларов, 46), Садулаев (Бериша, 8; Нижич, 75), Ильин (Конате, 75)Факел: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль (Шляков, 82), Альшин (Мастерной, 81), Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 72), Дмитриев (Мендель, 72), Аппаев (Ивахнов, 79), МаксимовПредупреждения: Акбашев (63), Швец (66), Шаваев (74)

«Ахмат» занял 7 место, набрав 4 очка. «Факел» потерпел первое поражение в сезоне и находится на 11 строчке.