ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в «Сантос»

заблокировал переход защитника

Как сообщает Globo Esporte, Фернандес был в шаге от перехода в «Сантос», но в ситуацию вмешался ЦСКА.

В мае 31-летний футболист приостановил контракт с «армейцами». Для продолжения карьеры в бразильском клубе ему необходимо разорвать соглашение с ЦСКА. Фернандес получил отказ от московского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За это время он провел за московский клуб 329 матчей, забил 11 мячей и сделал 47 результативных передач.

В мае Фернандес объявил о том, что приостанавливает карьеру. Агент игрока Жорже Машаду ранее заявлял, что экс-защитник сборной России планирует не играть как минимум до 2023 года.