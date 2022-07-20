Агент Марио Фернандеса отреагировал на слухи о переходе игрока в «Сантос»

Жорже Машаду, агент бывшего защитника ЦСКА, прокомментировал информацию о том, что игрок перейдет в

Ранее сообщалось, что Фернандес уже согласовал с «Сантосом» условия личного контракта.

«Марио согласовал условия контракта с "Сантосом"? Это неправда», — приводит слова агента Sport24.

В мае Фернандес объявил о том, что приостанавливает карьеру. Машаду ранее заявлял, что экс-защитник сборной России планирует не играть как минимум до 2023 года.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За это время он провел за московский клуб 329 матчей, забил 11 мячей и сделал 47 результативных передач.