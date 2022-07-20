Марио Фернандес определился с новым клубом

Марио Фернандес Фото: globallookpress.com
В ближайшее время Фернандес, в мае приостановивший карьеру, станет игроком «Сантоса».
По информации TNT Sports, стороны уже согласовали условия контракта.
При этом отмечается, что ЦСКА может заблокировать этот переход, так как действующий контракт Фернандеса с «армейцами» рассчитан до 2024 года.
Агент игрока Жорже Машаду ранее утверждал, что Марио планирует не играть как минимум до 2023 года.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За это время он провел за московский клуб 329 матчей, забил 11 мячей и сделал 47 результативных передач.