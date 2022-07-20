Марио Фернандес определился с новым клубом

Бывший защитник ЦСКАпродолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

В ближайшее время Фернандес, в мае приостановивший карьеру, станет игроком «Сантоса».

По информации TNT Sports, стороны уже согласовали условия контракта.

При этом отмечается, что ЦСКА может заблокировать этот переход, так как действующий контракт Фернандеса с «армейцами» рассчитан до 2024 года.

Агент игрока Жорже Машаду ранее утверждал, что Марио планирует не играть как минимум до 2023 года.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. За это время он провел за московский клуб 329 матчей, забил 11 мячей и сделал 47 результативных передач.