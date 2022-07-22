Чалов: Все так же мечтаю играть в Европе

Нападающий ЦСКАпризнался, что хочет продолжить карьеру в Европе.

Во второй половине прошлого сезона Чалов играл на правах аренды за швейцарский «Базель».

«Думаю, что поиграть в АПЛ мечтает каждый футболист. Причем в любом клубе.

Если уезжать в Европу, то только в хороший клуб из топ-5? Так думают те, кто не был в этом мире, скажем так. Давайте спросим любого легионера, который играет в России: поехал бы он в "Кристал Пэлас"? Крал уехал, Влашич [в "Вест Хэм"]. Плохо, что ли? Мне кажется, сказка.

Конечно, одно дело, когда ты играешь, другое — когда сидишь. Но я считаю, что в любом случае пробовать надо. Вернуться всегда успеешь.

В нынешней ситуации ЦСКА, конечно, не отпустит меня.

Мы с Федотовым еще не разговаривали один на один, но он мне дал понять свою позицию. Слушайте, я совершенно не расстроен тем, что остаюсь в России. При этом у меня ничего не меняется — я все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах.

Поехал бы обратно в "Базель". Я бы остался там, наверное. Потому что там еврокубки, интересный чемпионат, Европа», — приводит слова Чалова «Спорт-Экспресс».