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    Сутормин: «Химки» убаюкали «Зенит». В матче с «Крыльями» хотим реабилитироваться

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о настрое команды перед матчем с «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    В первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

    «Соперник — хороший, провел хорошую игру и победил. Все мы знаем, что "Крылья" провели хороший прошлый сезон. Состояние — хорошее, готовимся. Нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за предыдущий матч.

    Что касается предыдущего матча, то чуть ход игры нас убаюкал и "Химки" этим воспользовались. Получили, так сказать, щелчок. Надеюсь, в ближайшей игре такого не повторится и добудем тот результат, который нам нужен.

    Я уже привычно чувствую себя на позиции правого защитника. Понятно, что есть ошибки, но я стараюсь их минимизировать.

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    • Проблем с бразильцами точно никаких нет. У нас дружная команда, хороший коллектив. Понятно, что будем знакомиться с ребятами. Мы со всеми общаемся, у нас все замечательно. Главное, чтобы это были хорошие футболисты, которые помогут в завоевании тех целей, которые перед нами стоят и которых мы хотим добиваться», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».

    Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

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