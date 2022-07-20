Сутормин: «Химки» убаюкали «Зенит». В матче с «Крыльями» хотим реабилитироваться

Полузащитник «Зенита»рассказал о настрое команды перед матчем сво втором туре РПЛ.

В первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Соперник — хороший, провел хорошую игру и победил. Все мы знаем, что "Крылья" провели хороший прошлый сезон. Состояние — хорошее, готовимся. Нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за предыдущий матч.

Что касается предыдущего матча, то чуть ход игры нас убаюкал и "Химки" этим воспользовались. Получили, так сказать, щелчок. Надеюсь, в ближайшей игре такого не повторится и добудем тот результат, который нам нужен.

Я уже привычно чувствую себя на позиции правого защитника. Понятно, что есть ошибки, но я стараюсь их минимизировать.

Проблем с бразильцами точно никаких нет. У нас дружная команда, хороший коллектив. Понятно, что будем знакомиться с ребятами. Мы со всеми общаемся, у нас все замечательно. Главное, чтобы это были хорошие футболисты, которые помогут в завоевании тех целей, которые перед нами стоят и которых мы хотим добиваться», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.