СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Шиманьски с «Фейеноордом»

Полузащитникблизок к переходу в, сообщает 1908.nl.

Московский клуб уже согласовал с голландцами условия сделки: аренда с дальнейшей опцией выкупа. На этой неделе польский футболист прилетит в Роттердам

30 мая Шиманьски написал в социальных сетях, что финальный матч Кубка России против московского «Спартака» (1:2) стал последним для него в составе бело-голубых.

В прошедшем сезоне он забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах.

Контракт 23-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до 2026 года.