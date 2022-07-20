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    СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Шиманьски с «Фейеноордом»

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    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд» , сообщает 1908.nl.

    Себастьян Шиманьски
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    Себастьян Шиманьски

    Московский клуб уже согласовал с голландцами условия сделки: аренда с дальнейшей опцией выкупа. На этой неделе польский футболист прилетит в Роттердам

    30 мая Шиманьски написал в социальных сетях, что финальный матч Кубка России против московского «Спартака» (1:2) стал последним для него в составе бело-голубых.

    В прошедшем сезоне он забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 31 матче за москвичей во всех турнирах.

    Контракт 23-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до 2026 года.

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