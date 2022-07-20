«Спортинг» — «Рома»: счет 2:3, обзор голов

В рамках товарищеского поединкана выезде проиграласо счетом 2:3.

В составе хозяев по голу забили Педру Гонсалвеш, Табата и Гонсалу Инасиу. Инасиу отмтеился автоголом. У «Ромы» один мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Спортинг — Рома 3:2 Голы: 1:0 Педро Гонсалвес (пенальти) (29'), 1:1 Гонсалу Инасиу (автогол) (31'), 2:1 Гонсалу Инасиу (54'), 2:2 Лоренцо Пеллегрини (69'), 3:2 Tabata (86') Спортинг: Franco Israel (Антонио Адан, 46'), Нето, Себастьян Коатес, Гонсалу Инасиу, Педро Порро, Manuel Ugarte, Матеус Луис, Матеус, Маркус Эдвардс (Tabata, 72'), Педро Гонсалвес, Рошинья (Франсиску Тринкан, 46') Рома: Лоренцо Пеллегрини (Карлес Перес, 72'), Тэмми Абрахам (Felix Afena-Gyan, 72'), Николо Дзаньоло, Леонардо Спинаццола (Никола Залевский, 46'), Неманья Матич (Жордан Верету, 46'), Бриан Кристанте, Зеки Челик (Рик Карсдорп, 46'), Рожер Ибаньес, Мараш Кумбула (Крис Смоллинг, 46'), Джанлука Манчини, Руй Патрисиу (Миле Свилар, 46')

23 июля «Рома» встретится с «Ниццей». За три дня до этого «Спортинг» сыграет с «Портимоненси».