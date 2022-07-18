Защитник «Сочи»: С «Зенитом» можно бороться, там такие же игроки, такие же люди

Защитникоценил шансы в борьбе за чемпионство с санкт-петербургскими рассказал о работе с новым тренером

«Привыкаем потихоньку к требованиям Гаранина. Он больше хочет проходить через центр за счёт передач, Федотов же больше задействовал фланги.

С "Зенитом" можно бороться, там такие же игроки, такие же люди. Почему нельзя-то?

В прошлом сезоне мы набрали в матчах с "Зенитом" четыре очка. Значит, можно с ними бороться. Просто надо с другими командами тоже не терять очки.

"Зенит" более стабильно проходит весь чемпионат, а остальные команды где-то теряют», — сказал Макарчук в интервью Sport24.

В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» в гостях обыграл московское «Торпедо» со счётом 3:1.