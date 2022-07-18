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    Молодой нападающий «Челси» Армандо Броя перейдет в «Вест Хэм»

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    «Вест Хэм» хочет подписать молодого воспитанника «Челси» албанца Армандо Брою. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

    Армандо Броя
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    Армандо Броя

    Сообщается, что «Вест Хэм» согласовал все условия контракта с 20-леттним нападающим и рассчитывает подписать его на постоянной основе, однако всё зависит от желания «Челси». Клубы в данный момент продолжают переговоры.

    Минувший сезон-2021/2022 Армандо Броя провёл в «Саутгемптоне», громко заявив о себе. В футболке «святых» он выходил на поле 38 раз во всех турнирах, отметившись девятью голами и одной голевой передачей. До этого Броха отправлялся в аренду в голландский «Витесс».

    Контракт албанца с «Челси» истекает летом 2026 года.

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