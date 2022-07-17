Полузащитник «Сочи»: Доминировали над «Торпедо» на протяжение всего матча

Полузащитникпрокомментировал победу над московским(3:1) в матче первого тура РПЛ.

«Важна каждая игра, но первый матч особенно. Все хотят стартовать с позитивного результата, это задает дальнейший тон и настроение.

Тем более мы играли в гостях против команды, которая только вернулась в РПЛ и хотела показать себя.

Думаю, выиграли мы абсолютно по делу, доминировали на протяжение всего матча. Даже гол в наши ворота в начале второго тайма был не совсем логичным.

Очень рады этой победе, теперь будем готовиться к следующей игре. Понимаем, что впереди длинный чемпионат и тяжелый сезон. Но этой победой можем быть довольны», — сказал Ушатов «Спорт-Экспрессу».

Во 2-м туре «Сочи» сыграет в гостях с ЦСКА 23 июля в 15.00 по московскому времени.