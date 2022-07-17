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    «Уфа» проиграла «Кубани», «Краснодар-2» победил «Шинник»

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    Краснодарская «Кубань» одержала домашнюю победу над «Уфой» (2:0) в матче 1-го тура Первой лиги.

    «Кубань»
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    «Кубань»

    Счет в матче был открыт на 56-й минуте. Зацепился за мяч перед штрафной гостей Лаук и сбросил под удар Георгию Махатадзе, который из-под защитника стрельнул точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.

    А на 89-й минуте поймали хозяева соперника на контратаке. Прорвался к штрафной соперника Безденежных и покатил поперек на Архипова, который оторвался от защитника и вколотил снаряд точно в ближний угол ворот соперника.

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    В параллельном матче «Краснодар-2» на выезде взял верх над ярославским «Шинником» — 2:0.

    Гости открыли счет на 13-й минуте. Красивым дальним ударом с левой ноги Олег Ознобихин ударил прямо в «девятку» ворот, абсолютно без шансов для хозяев.

    На 83-й минуте Сергей Волков пробежал с мячом по правому флангу почти до лицевой и среди защитников в штрафной вылез Давид Кокоев, который спокойно катнул мяч в дальний угол ворот «Шинника».

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