«Уфа» проиграла «Кубани», «Краснодар-2» победил «Шинник»

Краснодарскаяодержала домашнюю победу над(2:0) в матче 1-го тура Первой лиги.

Счет в матче был открыт на 56-й минуте. Зацепился за мяч перед штрафной гостей Лаук и сбросил под удар Георгию Махатадзе, который из-под защитника стрельнул точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.

А на 89-й минуте поймали хозяева соперника на контратаке. Прорвался к штрафной соперника Безденежных и покатил поперек на Архипова, который оторвался от защитника и вколотил снаряд точно в ближний угол ворот соперника.

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В параллельном матче «Краснодар-2» на выезде взял верх над ярославским «Шинником» — 2:0.

Гости открыли счет на 13-й минуте. Красивым дальним ударом с левой ноги Олег Ознобихин ударил прямо в «девятку» ворот, абсолютно без шансов для хозяев.

На 83-й минуте Сергей Волков пробежал с мячом по правому флангу почти до лицевой и среди защитников в штрафной вылез Давид Кокоев, который спокойно катнул мяч в дальний угол ворот «Шинника».