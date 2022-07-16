ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнВ ожидании ЧМ-2022. Поход за английской мечтой
  • 21:57
    • «Зенит» упустил победу над «Химками» в стартовом матче нового сезона РПЛ
  • 01:47
    • Романо: «Барселона» договорилась с «Баварией» о трансфере Левандовски
  • 23:28
    • Эриксен подписал контракт с «Ман Юнайтед»
  • 22:46
    • Хван Ин Бом приостановил действие контракта с «Рубином» до конца сезона
  • 22:26
    • CAS объяснил решение отклонить апелляцию РФС
    Все новости спорта

    Юран прокомментировал ничью с «Зенитом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Химки
    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался после матча 1 тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    «Если брать по игре и моментам, то я и сейчас недоволен результатом. Такие моменты нужно забивать, только у Руденко их было два стопроцентных. Бери, забивай — и все. У "Зенита" не было таких моментов. В целом, как складывалась игра, считаю, мы заслуживали большего.

    Вся команда провела матч дисциплинированно, так, как требовалось от них на установке. Играть с "Зенитом" в открытый футбол — харакири себе сделать. На поле была дисциплина, самоотдача, желание, физическое состояние. Мы даже добавили в концовке. В целом я сказал, что они молодцы, но в любом случае я недоволен. Радоваться от того, что мы с чемпионом сыграли вничью? По тому, как складывалась игра, неправильно. Мне этого мало», — сказал Юран в эфире канала «Матч Премьер».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Абаскаль дебютирует в чемпионате России?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Кадровые проблемы «армейцев» скажутся на результатах
  • ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Оренбург» отпразднует победой возвращение в РПЛ
  • «Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Волга — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Интер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акжайык — Каспий
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры