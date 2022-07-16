Юран прокомментировал ничью с «Зенитом»

Главный тренер «Химок»высказался после матча 1 тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Если брать по игре и моментам, то я и сейчас недоволен результатом. Такие моменты нужно забивать, только у Руденко их было два стопроцентных. Бери, забивай — и все. У "Зенита" не было таких моментов. В целом, как складывалась игра, считаю, мы заслуживали большего.

Вся команда провела матч дисциплинированно, так, как требовалось от них на установке. Играть с "Зенитом" в открытый футбол — харакири себе сделать. На поле была дисциплина, самоотдача, желание, физическое состояние. Мы даже добавили в концовке. В целом я сказал, что они молодцы, но в любом случае я недоволен. Радоваться от того, что мы с чемпионом сыграли вничью? По тому, как складывалась игра, неправильно. Мне этого мало», — сказал Юран в эфире канала «Матч Премьер».