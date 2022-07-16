Глушаков: Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». «Химки» — темная лошадка

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
Матч между «Химками» и «Зенитом» завершился со счетом 1:1. На гол бразильца Вендела команда Сергея Юрана ответила точным ударом Резиуана Мирзова.
«Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию "Зенита". "Химки" — темная лошадка.
Нам просто хотелось их остановить, чтобы чемпионат был интересным, чтобы "Зенит" не обыгрывал всех в одни ворота.
Думаю, мы начали создавать интригу для всего чемпионата», — приводит слова Глушакова «Р-Спорт».
Во втором туре «Химки» встретятся на своем поле с «Нижним Новгородом». Матч пройдет 24 июля.