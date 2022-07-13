Озил расторг контракт с «Фенербахче» и перешел в «Истанбул»

Месут Озил Фото: globallookpress.com
33-летний хавбек продолжит карьеру в «Истанбуле». Стамбульская команда уже анонсировала его переход в своих соцсетях.
Немец перешел в «Фенербахче» из «Арсенала» в начале 2021 года на правах свободного агента, заключив договор на 3,5 года.
Полузащитник был исключен из состава команды из-за конфликта с исполняющим обязанности главного тренера команды Исмаилом Карталом. Последнюю игру за турецкий клуб он провел 20 марта.
Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш тоже не стал возвращать футболиста в состав и не включил его в число игроков, готовящихся к новому сезону.
В сезоне-2021/22 Озил провел за «Фенербахче» 26 матчей, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.