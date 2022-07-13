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    Азмун: Было предложение из России, но я понимал, что хочу играть в Европе

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    Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал, почему решил покинуть «Зенит» и перебраться в Бундеслигу.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «Мне 27 лет. Я хотел играть в Европе, в бундеслиге. Это очень высокий уровень. Плюс в России я уже добился всего.

    Был лучшим бомбардиром, лучшим игроком сезона, чемпионом. Я выиграл все что было можно. Мне нужен был новый вызов.

    Если бы я остался, мне бы конечно, платили больше. Определенно. Плюс у меня было еще одно предложение из России. И они тоже предлагали сумасшедшие деньги.

    Но я понимал, что хочу играть в Европе», — цитирует Sport24 Азмуна.

    30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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