Азмун: Было предложение из России, но я понимал, что хочу играть в Европе

Нападающийрассказал, почему решил покинутьи перебраться в Бундеслигу.

«Мне 27 лет. Я хотел играть в Европе, в бундеслиге. Это очень высокий уровень. Плюс в России я уже добился всего.

Был лучшим бомбардиром, лучшим игроком сезона, чемпионом. Я выиграл все что было можно. Мне нужен был новый вызов.

Если бы я остался, мне бы конечно, платили больше. Определенно. Плюс у меня было еще одно предложение из России. И они тоже предлагали сумасшедшие деньги.

Но я понимал, что хочу играть в Европе», — цитирует Sport24 Азмуна.

30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.