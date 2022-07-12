Кечинов: Если «Спартак» займет место не ниже десятого — это уже будет успех

Бывший футболист «Спартака»считает, что красно-белые не будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Если "Спартак" займет место не ниже десятого — это уже будет успех, небольшое продвижение вперед.

О борьбе за чемпионство речи не идет, максимум — борьба за призовые места. При определенном стечении обстоятельств спартаковцы могут вклиниться в тройку. Но для этого должны возникнуть проблемы у ЦСКА, "Локомотива", "Динамо", "Краснодара".

Безусловно, "Спартаку" нужно усиление, вот только кто из качественных легионеров приедет к нам? Надо смотреть в сторону бразильского рынка, сербского, африканского.

Спартаковцам нужен центральный защитник. Варианты есть, тот же "Локомотив" купил Фассона, и он неплохо себя проявил в межсезонье. Почему "Спартак" не усилил эту позицию — вопрос к спортивному директору клуба Каттани.

Посмотрел матчи "Зенита" с ЦСКА и со "Спартаком" и лишний раз убедился, что проблем у питерцев не будет. Навязать им конкуренцию могло бы "Динамо", но у команды сменился главный тренер, ушло несколько лидеров.

На данный момент "Зенит" является сильнейшим клубом России, причем по всем компонентам», — приводит слова Кечинова «Российская газета».