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    Кечинов: Если «Спартак» займет место не ниже десятого — это уже будет успех

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые не будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

    «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4
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    «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4

    «Если "Спартак" займет место не ниже десятого — это уже будет успех, небольшое продвижение вперед.

    О борьбе за чемпионство речи не идет, максимум — борьба за призовые места. При определенном стечении обстоятельств спартаковцы могут вклиниться в тройку. Но для этого должны возникнуть проблемы у ЦСКА, "Локомотива", "Динамо", "Краснодара".

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    • Безусловно, "Спартаку" нужно усиление, вот только кто из качественных легионеров приедет к нам? Надо смотреть в сторону бразильского рынка, сербского, африканского.

    Спартаковцам нужен центральный защитник. Варианты есть, тот же "Локомотив" купил Фассона, и он неплохо себя проявил в межсезонье. Почему "Спартак" не усилил эту позицию — вопрос к спортивному директору клуба Каттани.

    Посмотрел матчи "Зенита" с ЦСКА и со "Спартаком" и лишний раз убедился, что проблем у питерцев не будет. Навязать им конкуренцию могло бы "Динамо", но у команды сменился главный тренер, ушло несколько лидеров.

    На данный момент "Зенит" является сильнейшим клубом России, причем по всем компонентам», — приводит слова Кечинова «Российская газета».

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