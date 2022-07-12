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    «Карабах» разгромил «Лех» и вышел во 2-й раунд квалификации ЛЧ

    «Карабах» -« Лех»: счет матча 5:1, обзор голов

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    Азербайджанский «Карабах» одержал домашнюю победу над познаньским «Лехом» (5:1) в ответном матче 1-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Всего 18 секунд потребовалось гостям, чтобы открыть счёт. Амарал подкараулил оплошность Янковича и вывел Вельде один на один с голкипером, а датчанин точнейшим ударом с рикошетом от перекладины поразил цель.

    На 14-й минуте хозяева отыгрались. Кади получилт мяч на правом краю штрафной от Медины, с первой попытки попал себе же в ногу, но дальше с левой нанес неотразимый удар в дальний нижний угол.

    На 42-й минуте атаку провел «Карабах», удар Ричарда из пределов штрафной оказался заблокирован, Рудько рванул к лицевой, спасая команду от углового, однако из-за вмешательства Ваджи мяч отскочил к Озобичу, который в касание послал мяч в пустые ворота.

    На 56-й минуте Кади со штрафного с правого полуфланга с солидной дистанции неожиданно пробил низом в створ ворот «Леха», Рудько отбил мяч перед собой, а Медина оказался первым на добивании.

    На 74-й минуте Кади после передачи Медины ворвался в штрафную с правого края, обманными движениями убрал со своего пути Милича и с носка отправил снаряд в «домик» Рудько.

    А на 77-й минуте прошла очередная атака хозяев, удар Шейдаева после проникающего паса Квабены парировал Рудько, сам Рамиль оказался первым на отскоке и исполнил классный пас на Гусейнова, который с семи метров расстрелял цель.

    В первом матче победу со счетом 1:0 одержал польский клуб, по сумме двух встреч «Карабах» вышел в следующий раунд квалификации.

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    В параллельном матче гибралтарский «Линкольн» одержал домашнюю победу над македонским «Шкупи» — 2:0.

    На 32-й минуте счет открыл испанский нападающий Хуанфри, а на 69-й минуте форвард Ли Кашаро удвоил преимущество хозяев.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Линкольн — Шкупи 2:0
    Голы: 1:0 Juanfri (32'), 2:0 Ли Кашаро (69') Линкольн: Дэйл Коулинг, Скотт Уайзмен, Джек Сержант, Бернарду Лопеш, Jesus Toscano Serrano (Итан Бритто, 68'), Лиам Уолкер, Грэм Торилья, Марко Роса (Киан Ронан, 46'), Кике Гомес (Ли Кашаро, 61'), Juanfri (Juampe Rico, 78'), Nano Шкупи: Mamadou Danfa (M.Bajrami, 90'), Sunday Damilare Adetunji, Renaldo Showayne Cephas (Antonio Kalanoski, 65'), Freddy Alvarez, Aleks Zlatkov (Kristijan Trapanovski, 46'), Queven, Blerton Sheji, Faustin Senghor, Abdula Dzelil, Vladica Brdarovski, Kristijan Naumovski Предупреждения: Faustin Senghor (7'), Vladica Brdarovski (35'), Mamadou Danfa (55'), Грэм Торилья (56'), Renaldo Showayne Cephas (66'), Freddy Alvarez (83'), Blerton Sheji (87')

    Однако, так как в первом матче «Шкупи» победил со счетом 3:0, во второй раунд отбора вышла команда из Северной Македонии.

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