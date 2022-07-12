«Карабах» -« Лех»: счет матча 5:1, обзор голов

Всего 18 секунд потребовалось гостям, чтобы открыть счёт. Амарал подкараулил оплошность Янковича и вывел Вельде один на один с голкипером, а датчанин точнейшим ударом с рикошетом от перекладины поразил цель.
На 14-й минуте хозяева отыгрались. Кади получилт мяч на правом краю штрафной от Медины, с первой попытки попал себе же в ногу, но дальше с левой нанес неотразимый удар в дальний нижний угол.
На 42-й минуте атаку провел «Карабах», удар Ричарда из пределов штрафной оказался заблокирован, Рудько рванул к лицевой, спасая команду от углового, однако из-за вмешательства Ваджи мяч отскочил к Озобичу, который в касание послал мяч в пустые ворота.
На 56-й минуте Кади со штрафного с правого полуфланга с солидной дистанции неожиданно пробил низом в створ ворот «Леха», Рудько отбил мяч перед собой, а Медина оказался первым на добивании.
На 74-й минуте Кади после передачи Медины ворвался в штрафную с правого края, обманными движениями убрал со своего пути Милича и с носка отправил снаряд в «домик» Рудько.
А на 77-й минуте прошла очередная атака хозяев, удар Шейдаева после проникающего паса Квабены парировал Рудько, сам Рамиль оказался первым на отскоке и исполнил классный пас на Гусейнова, который с семи метров расстрелял цель.
В первом матче победу со счетом 1:0 одержал польский клуб, по сумме двух встреч «Карабах» вышел в следующий раунд квалификации.
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В параллельном матче гибралтарский «Линкольн» одержал домашнюю победу над македонским «Шкупи» — 2:0.
На 32-й минуте счет открыл испанский нападающий Хуанфри, а на 69-й минуте форвард Ли Кашаро удвоил преимущество хозяев.
Однако, так как в первом матче «Шкупи» победил со счетом 3:0, во второй раунд отбора вышла команда из Северной Македонии.