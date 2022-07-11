Де Дзерби покинул пост главного тренера «Шахтера»

Донецкий объявил об уходес поста главного тренера команды.

«Шахтер» также покинули все помощники итальянского специалиста.

«ФК "Шахтер" благодарит Роберто де Дзерби и его тренерский штаб за проделанную работу, профессионализм и достижения команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых побед и великих свершений!», — говорится в заявлении «Шахтера».

Де Дзерби возглавил «Шахтер» летом 2021 года. Под его руководством «горняки» выиграли чемпионат и Суперкубок Украины.

По данным украинских СМИ, новым главным тренером «Шахтера» может стать наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может вернуться в «Шахтер».