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    Де Дзерби покинул пост главного тренера «Шахтера»

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    Донецкий «Шахтер» объявил об уходе Роберто Де Дзерби с поста главного тренера команды.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Шахтер» также покинули все помощники итальянского специалиста.

    «ФК "Шахтер" благодарит Роберто де Дзерби и его тренерский штаб за проделанную работу, профессионализм и достижения команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых побед и великих свершений!», — говорится в заявлении «Шахтера».

    Де Дзерби возглавил «Шахтер» летом 2021 года. Под его руководством «горняки» выиграли чемпионат и Суперкубок Украины.

    По данным украинских СМИ, новым главным тренером «Шахтера» может стать наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич.

    Напомним, ранее сообщалось, что экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может вернуться в «Шахтер».

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