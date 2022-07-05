Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер»

Бывший защитник «Зенита»может подписать контракт с «Шахтером», утверждает журналист Виктор Вацко.

Сообщается, сейчас стороны ведут переговоры об условиях контракта и близки к его согласованию. Ранее он в 2022 году сыграл за «горняков» в благотворительном матче с «Легией».

Ракицкий является воспитанником «Шахтера» и выступал за донецкий клуб до 2019 года, после чего перешел в «Зенит». В марте 2022-го защитник покинул петербургский клуб.

В минувшем сезоне Ракицкий провел 23 матча за «Зенит», в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.