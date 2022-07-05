ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо КуртуаЭпоха Месси и Роналду завершена. Как теперь определять лучших
  • 23:20
    • Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона
  • 22:36
    • ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче «Кубка Матч Премьер»
  • 21:35
    • ESPN: МЮ готов отпустить Роналду, но не в клуб АПЛ
  • 16:55
    • «Челси» имеет надежду подписать Криштиану Роналду
  • 16:37
    • «Ювентус» хочет подписать Арнаутовича, «Болонья» просит за него 15 млн евро
    Все новости спорта

    Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер»

    Футбол Трансферы Футбол Украины Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк
    Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может подписать контракт с «Шахтером», утверждает журналист Виктор Вацко.

    Ярослав Ракицкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ярослав Ракицкий

    Сообщается, сейчас стороны ведут переговоры об условиях контракта и близки к его согласованию. Ранее он в 2022 году сыграл за «горняков» в благотворительном матче с «Легией».

    Ракицкий является воспитанником «Шахтера» и выступал за донецкий клуб до 2019 года, после чего перешел в «Зенит». В марте 2022-го защитник покинул петербургский клуб.

    В минувшем сезоне Ракицкий провел 23 матча за «Зенит», в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромная победа «Лудогорца»?
  • «Лудогорец» — «Сутьеска». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Джокович сенсационно проиграет Синнеру?
  • Джокович — Синнер. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • В ожидании результативной игры двух чемпионов
  • «Лех» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.89
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 20:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Лудогорец — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  7.20
  • Прогноз на матч Лех — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Пюник — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тобол — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зриньски — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Слован — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Марибор — Шахтёр
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры