Ловрен: Никогда не бывают легкими победы над «Спартаком»

Защитник «Зенита»высказал мнение, что футболисты клуба чаще побеждают в матчах со столичной командой за счет более высокой мотивации.

В субботу, 9 июля, петербуржцы на «Газпром Арене» со счетом 4:0 обыграли «Спартак» в матче за Суперкубок России.

«Никогда не бывают легкими победы над "Спартаком". Первые 20 минут были хорошими, было действительно тяжело, у "Спартака" были моменты, но мы заслужили победу.

Да, "Зенит" сегодня был лучше и сильнее, чем "Спартак". Мы всегда имеем больше, наверное, мотивации на матчи со "Спартаком" в последние годы, поэтому мы выигрываем», — цитирует Ловрена ТАСС.