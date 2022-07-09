Семин: «Спартак» выглядит лучше, чем в прошлом сезоне, но «Зенит» был лучше готов

Экс-наставникпрокомментировал результат матча за Суперкубок России.

Напомним, что «Зенит» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.

«Мне понравились реализация, полный стадион и хорошая реакция болельщиков. На мой взгляд, две команды очень эмоционально провели матч за Суперкубок.

"Спартак" выглядит лучше, чем в прошлом сезоне. Четыре защитника — это более атакующий вариант для игры. "Спартак" всю жизнь так играл, когда побеждал и становился чемпионом.

"Зенит" закономерно победил — они превзошли "Спартак" по всем показателям. Семак подготовил команду значительно лучше», — сказал Сёмин «Чемпионату».