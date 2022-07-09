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    Орлов высказался за расширение РПЛ

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Я за то, чтобы было больше команд — страна огромная. Как минимум 18 в РПЛ, а возможно, и еще больше. Но для этого надо развивать футбол на местах. К слову, уже многое сделано для развития футбола в стране, введены уроки футбола в средних школах. Дальше — движение "Кожаный мяч".

    Нужны энтузиасты, жаль, их не так много. Многие не понимают, сразу задают вопрос: "А сколько вы заплатите?" В принципе, спорт во всем мире держится на энтузиастах. Я сколько проехал по странам и континентам, столько беседовал на эту тему с тренерами в Австралии, США, Англии — везде спорт двигали энтузиасты», — приводит слова Орлова «Спорт уик-энд».

    Напомним, 24 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение оставить в РПЛ 16 команд. По итогам прошедшего сезона лигу покинули «Арсенал», «Рубин» и «Уфа». Их места заняли московское «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».

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