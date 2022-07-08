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    Языджи может перейти в клуб Серии А

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    Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

    Юсуф Языджи
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    Юсуф Языджи

    Во второй половине минувшего сезона Языджи выступал на правах аренды в московском ЦСКА. «Армейцы» хотели выкупить турецкого футболиста, но не смогли договориться с французским клубом о сумме трансфера.

    Новой командой Языджи может стать итальянская «Салернитана».

    «Могу подтвердить, что футбольный клуб "Салернитана" действительно интересуется Юсуфом Языджи», — сказал спортивный директор клуба из Салерно Морган Де Санктис, слова которого приводит «Чемпионат».

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    • «Лилль» хочет получить за 25-летнего хавбека 13,5 миллиона евро.

    Напомним, в 12-ти матчах за ЦСКА Языджи забил восемь мячей.

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